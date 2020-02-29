مصر | "4 سيدات داخل الغرفة".. مصدر يكشف تفاصيل حريق مصحة علاج الإدمان بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "4 سيدات داخل الغرفة".. مصدر يكشف تفاصيل حريق مصحة علاج الإدمان بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن الحريق الذي اندلع بمنطقة سقارة مساء اليوم الجمعة، شب داخل مركز سقارة للعلاج النفسي والادمان.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن الحريق شب داخل غرفة بمساحة 4×4، كان بداخلها مرتبة وكرسي ووحدة تكييف، مشيرا إلى أن الحريق أسفر عن احتراق المرتبة والكرسي.

وأضاف المصدر ذاته أن الغرفة المندلع بها النيران كان يتواجد داخلها 4 سيدات لعلاجهن، ولم يسفر الحريق عن إصابتهن.

وكشفت المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن حريق بـ" مرتبة"، السبب في إندلاع النيران داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة سقارة، نطاق مركز البدرشين، جنوب المحافظة.

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كانت نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مصحة لعلاج الإدمان، بمنطقة سقارة، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل أحد المنازل، بمنطقة سقارة نطاق مركز البدرشين.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية برئاسة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق شب بمصحة لعلاج الإدمان، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.