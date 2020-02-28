شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شفيق وفتحي سرور يؤديان واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الفريق أحمد شفيق والدكتور فتحي سرور واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك بمسجد المشير طنطاوي.

وتقدم نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، عزاء والدهما، الذي توفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

Advertisements

وتتلقى أسرة الرئيس الأسبق العزاء فيه، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة.

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لتقديم العزاء في الرئيس الراحل.