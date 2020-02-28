شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: توفير 20 بوابة حرارية بالمطارات والموانئ لفحص الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت 5 دول جديدة فى 3 قارات اكتشاف أول حالات إصابة لديها بفيروس «كورونا»، الجمعة، فيما يتأهب العالم لتحول المرض إلى وباء، وسط عزوف المستثمرين عن الإقبال على الأسهم وتوقعات بحالة ركود عالمى.

وأعلنت أذربيجان تسجيل أول إصابة على أراضيها، فيما أوضحت وكالة مونتسام الرسمية للأنباء بمنغوليا، أن الرئيس المنغولى، باتولجا خالتما، ومسؤولين حكوميين، وُضعوا قيد الحجر الصحى 14 يومًا، بعد عودتهم من زيارة للصين، وتأكد إصابة إيطالى سافر إلى نيجيريا، هذا الأسبوع، ليكون أول حالة تسجل فى دول جنوب الصحراء بإفريقيا.

وأكدت نيوزيلندا أول حالة إصابة لشخص عائد من إيران، معلنة أن احتمالات تفشى المرض محليًا لا تزال منخفضة، كما أعلنت روسيا البيضاء تسجيل أول إصابة بالمرض، وقالت إنها لطالب عائد من إيران، كما أعلنت ليتوانيا، الجمعة، حالة إصابة بفيروس كورونا، وقالت إنها لامرأة عادت هذا الأسبوع بعد زيارة لمدينة فيرونا بشمال إيطاليا.

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فى سياق متصل، نشرت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها، نشرة تفصيلية حول تفاصيل فيروس كورونا المستجد وكيفية اكتشاف الحالات المشتبه بها، وأكدت الوزارة أن الحالة المشتبهة تتمثل فى أى شخص يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أكثر، بالإضافة إلى «السعال» مع عدم وجود أسباب أخرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، تعافى أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا داخل البلاد لـ«أجنبى»، صينى الجنسية، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج، وقضائه فترة حضانة الفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن الفريق الطبى المتابع للحالة، أجرى كل الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ«pcr» له تحت إشراف الوزارة، والمنظمة، عدة مرات، آخرها، الجمعة، بعد قضائه 14 يومًا بالحجر الصحى، وجاءت نتيجة التحليل سلبية فى كل مرة.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتوفير 20 بوابة حرارية، يتم توزيعها بالمطارات والموانئ المصرية لفحص الوافدين، كاشفة عن التنسيق مع وزارة الداخلية لعدم السماح بدخول الوافدين من الدول، خاصة التى ظهر بها الفيروس، إلا بعد فحصهم والكشف عليهم.