شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التبول اللاإرادي.. جزار ينهي حياة ابنة زوجته في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرد جزار من مشاعر الإنسانية وقام بضرب ابنة زوجته الطفلة التى تبلغ من العمر 3 سنوات من زوج آخر حتي الموت بسبب معاناتها من التبول اللا إرادي والتشنجات العصبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتحفظ على جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعي للجثة لبيان سبب الوفاة وحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق وتوجيه تهمة تعذيب طفلة حتى الموت.

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تلقي العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغا من مركز الخانكة بحضور ربة منزل 21 سنة ووالدها 54 سنة عامل نظافة وأبلغا بأن الأولى متزوجة حديثا من جزار 38 سنة وتقيم بمسكنه رفقة ابنتها من زوجها الأول وأن ابنتها تعانى من مرض التبول اللاإرادى وتنتابها حالات تشنج عصبى مشيرة إلى أنها بتاريخ 24 الجاري وعقب عودتها لمسكنها فوجئت بأن ابنتها في حالة إعياء شديد وبها كدمات متفرقة بالوجه والبطن والجسم على أثر تعدى زوجها سالف الذكر عليها بالضرب.

فقامت على الفور بنقل الطفلة لمستشفى القصر العينى لإسعافها ولم تقم بالإبلاغ حرصا على العلاقه الزوجية بينها وبين زوجها.

وبتاريخ اليوم الجمعة توفيت نجلتها بالمستشفى وقدمت تقريرا طبيا يفيد بوفاة الطفله على أثر التعدى عليها بالضرب ووجود تجمع دموى بالبطن واتهمت زوجها بالتسبب في وفاة نجلتها.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه لتضرره واشمئزازه من الحالة الصحية للمجنى عليها بقصد تعنيفها.