شكرا لقرائتكم خبر عن لتأكيد عدم إصابتهم بكورونا.. تحرك عاجل من مدرسة بالقاهرة تجاه 12 طالبًا (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مدرسة دي لاسال الفرنسية بالظاهر بمحافظة القاهرة، إلزام 12 طالبا بملازمة منازلهم لفترة يحددها الأطباء، للتأكد من عدم إصابتهم بأي أعراض تخص فيروس كورونا المستجد، وذلك على خلفية وجودهم في إيطاليا خلال الأيام الماضية للمشاركة في مسابقة المسرح بمدينة نابولي.

وأضافت إدارة المدرسة، في بيان لها، أن هذا الإجراء ما هو إلا إجراء وقائي عادي تتخذه المدرسة فقط لمزيد من الاطمئنان.

وأشارت المدرسة إلى أن هؤلاء الطلاب جاءوا من مدينة روما التي لم يعلن فيها عن وجود أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا حتى تاريخ مغادرتهم، ولم يستوقفهم أي مسؤول سواء بمطار روما أو مطار القاهرة أو الحجر الصحي لأي سبب.

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وقالت إدارة المدرسة، في بيانها: بالرغم من أن الـ12 طالبا كانوا في مدينة نابولي البعيدة عن مناطق شمال إيطاليا التي تم فيها اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالرغم من عدم ظهور أي أعراض عليهم، إلا أن إدارة المدرسة رأت أنه للأمان وحرصا على صحة باقي طلاب المدرسة، كان لابد من التنبيه عليهم بملازمة المنزل لحين الاطمئنان على سلامتهم.

وأشارت إدارة المدرسة، في بيانها، إلى أنه قد تم تحديد موعد لأولياء أمور الـ12 طالبا للحضور إلى المدرسة، حيث سيتم تقديم التوعية والنصيحة الطبية اللازمة لهم بواسطة رئيس مجلس الآباء الدكتور شافعي أبوسكين، طبيب الأطفال والاستشاري ومدير طوارئ القاهرة الكبرى، والذي يقوم بجولات مع وزيرة الصحة لهذا الغرض، وذلك مساء السبت 29 فبراير.

وناشدت إدارة المدرسة جميع أولياء الأمور عدم الالتفات إلى أي شائعات تخص وجود أي حالات إصابة في المدرسة، لافتةً إلى أنه على الجميع تلقي المعلومات الصحيحة من إدارة المدرسة التي تتمنى لجميع الطلاب دوام الصحة والتوفيق.

جدير بالذكر أن الـ12 طالبا كان قد تم تصعيدهم إلى المسابقة العالمية للمسرح الفرنسي التي أقيمت في مدينة نابولي بإيطاليا في الفترة من الخميس 20 فبراير 2020 إلى الأربعاء 26 فبراير 2020، ثم عاد هؤلاء الطلاب قادمين من مدينة روما فجر الخميس 27 فبراير 2020، ودخلوا البلاد عن طريق مطار القاهرة الدولي.