شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح دياب وحسين فهمي وفريد الديب في عزاء حسني مبارك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى قاعة عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رجل الأعمال صلاح دياب، والمحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عنه، والفنان حسين فهمي.

وتقدم نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، عزاء والدهما، الذي توفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

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وتتلقى أسرة الرئيس الأسبق العزاء فيه، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة.

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لتقديم العزاء في الرئيس الراحل.