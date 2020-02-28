شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة السيسي تؤدي واجب العزاء في مبارك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. Advertisements وكان في اسقبالها نجلاه علاء وجمال، كما أدت واجب العزاء لقرينة الرئيس الراحل سوزان مبارك. وتتلقى أسرة الرئيس الأسبق العزاء فيه، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة. وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لتقديم العزاء في الرئيس الراحل. قرينة السيسي تؤدي واجب العزاء في مبارك قرينة السيسي تؤدي واجب العزاء في مبارك قرينة السيسي تؤدي واجب العزاء في مبارك

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