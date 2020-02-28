"الإعلاميين": تحذير لمقدمي البرامج الرياضية.. "إياكم وتأجيج مشاعر جماهير الأندية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أهابت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، بالعاملين في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة في الشعب الخمسة "تقديم البرامج" والإعداد والإخراج والمراسلين والمحررين"، الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وقالت النقابة، في بيان لها اليوم الجمعة، إنها تحذر بصفة خاصة المذيعين ومقدمي البرامج الرياضية في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة من تأجيج مشاعر جماهير الأندية وتذكية روح التعصب ونشر الكراهية بين مشجعي الفرق المصرية، ظانين أن هذا يحقق الشهرة ويزيد من نسب المشاهدة لهم.

وأكدت النقابة: "هؤلاء المذيعين في الحقيقة يزرعون الفتنة التي تؤدي إلى خسائر جمة، لا نصمت عليها حتى تصل إلى خسائر في الأرواح".

وأضافت النقاب: "في هذا المقام تستمر النقابة في دورها وفقًا للقانون في ضبط المشهد الإعلامي، فتخاطب من لم يقنن وضعه سرعة التوجه للنقابة لتقنين أوضاعه"، وشددت على التزام الجميع بالمهنية وبميثاق الشرف الإعلامي المنشور في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2017.