محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سیناء، ورجل الأعمال كامل أبو علي، الیوم الجمعة، منتجع الباتروس بالاس بشرم الشیخ في منطقة المنتزة وبإطلالة مباشرة علی ساحل البحر الأحمر وجزیرة تیران. یحتوي المنتجع علی 865 غرفة وجناح فندقي فاخر بالإضافة إلی 7 حمامات سباحة، بالإضافة إلى 20 مطعمًا وكافیه، ونادي صحي وریاضي. جدیر بالذكر، وتمتلك مجموعة الباتروس عددًا من الفنادق في مصر والمنطقة العربیة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ جنوب سیناء يفتتح منتجع "الباتروس بالاس" في شرم الشیخ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.