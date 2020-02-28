شاهد مسلة الملك رمسيس الثاني في العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، مجموعة صور لمسلة الملك رمسيس الثاني، في ساحة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع أمام المتحف الأثري بالمدينة، والذي سيتم افتتاحه منتصف العام الجاري.

ويقام متحف العاصمة على مساحة 8500 متر مربع، ويضم حوالي ألف قطعة أثرية تؤرخ لعواصم مصر المختلفة على مر التاريخ، وسيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية، لتسليط الضوء على النواحي الإدارية مشتملة الأختام والرسائل والصادر والوارد والتبادل التجاري قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة، عن طريق عرض مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري والثقافي.