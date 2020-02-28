محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الجيزة عن ملابسات حريق محدود اندلع في مركز سقارة للعلاج النفسي والإدمان بمركز البدرشين جنوب المحافظة، مساء الجمعة. التحريات والمعاينة الأولية التي أجراها رجال المباحث تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى نشوب الحريق بغرفة على مساحة 16 مترا، تحوي سرير وكرسي ووحدة تكييف. ونشب الحريق في "مرتبة" وكرسي دون حسائر في الأرواح، إذ تبين بالفحص تواجد 4 نزيلات بالدور محل الحريق لم تصب أيا منهن بضرر. Advertisements وعن سبب الحريق، رجحت المعاينة نشوبه بسبب ماس كهربائي بإحدى التوصيلات الكهربائي امتد إلى "مرتبة" فجرى انتداب المعمل الجنائي للمعاينة. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصحة بمنطقة سقارة. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، إذ حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وتمكنوا من إخماد الحريق دون وقوع إصابات. تحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، فريقا من المعمل الجنائي للمعاينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 نزيلات وكرسي ومرتبة.. ملابسات حريق مصحة لعلاج الإدمان في البدرشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.