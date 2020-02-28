محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، حريقا اندلع بمصحة لعلاج الإدمان بمركز البدرشين جنوب المحافظة.
مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصحة بمنطقة سقارة.
دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، إذ حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.
المعاينة الأولية كشفت أن بداية الحريق جاءت بـ"مرتبة"، وامتدت إلى بعض المحتويات قبل أن تنجح قوات الإطفاء في السيطرة عليها.
ووجه العميد علاء فتحي رئيس مباحث جنوب الجيزة، بتشكيل فريق بحث من فرقة العياط والبدرشين بقيادة العقيد محمد عبد الشكور؛ لفحص موقع الحريق والوقوف على ملابساته، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 سيارات إطفاء تخمد حريقا في مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.