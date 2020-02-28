3 سيارات إطفاء تخمد حريقا في مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، حريقا اندلع بمصحة لعلاج الإدمان بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصحة بمنطقة سقارة.

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دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، إذ حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.

المعاينة الأولية كشفت أن بداية الحريق جاءت بـ"مرتبة"، وامتدت إلى بعض المحتويات قبل أن تنجح قوات الإطفاء في السيطرة عليها.

ووجه العميد علاء فتحي رئيس مباحث جنوب الجيزة، بتشكيل فريق بحث من فرقة العياط والبدرشين بقيادة العقيد محمد عبد الشكور؛ لفحص موقع الحريق والوقوف على ملابساته، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.