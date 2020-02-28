سقوط عصابة يتزعمها 3 مسجلين لاستغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت أجهزة الأمن، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بشبرا الخيمة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في استغلال الأحداث في أعمال التسول متخذين من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبرفقتهم "4 صبية -في مراحل عمرية مختلفة" ، وبسؤالهم أكدوا استغلال المتهمين لهم في أعمال التسول بدائرة القسم ، مُستغلين انفصالهم عن أسرهم والاستيلاء على متحصلاتهم والتعد عليهم تحت تهديد السلاح الأبيض ، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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