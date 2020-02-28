الداخلية تكشف تفاصيل افتتاح مجمع خدمات حدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل افتتاح مجمع خدمات حدائق أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، والذى يضم ( قسم شرطة، وحدة مرور، نقطة إطفاء، مكتب سجل مدنى، مكتب أدلة جنائية مُميكن).

وتم تجهيز كافة الوحدات التي يشملها المجمع بأماكن لائقة لاستقبال المواطنين، وكإريتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، مع مراعاة تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتوافد المواطنون على المجمع عقب افتتاحه، والذين أعربوا عن كامل رضائهم لما شاهدوه من تجهيزات متطورة داخل المجمع تساهم في إنجاز الخدمات المقدمة لهم في سهولة ويسر.

كما تم افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة غرفة العمليات بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، وقاعة طعام المجندين بمعسكر أكتوبر، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات لرجال الشرطة بما يمكنهم من أداء واجبهم تجاه أمن الوطن والمواطنين.