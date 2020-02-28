بمستندات مزورة.. صاحب شركة يستولي على ملايين الجنيهات من أحد البنوك الاستثمارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث "الأموال العامة" القبض على أحد الأشخاص لاستيلائه على 9 ملايين جنيه من أحد البنوك الاستثمارية بموجب مستندات مزورة منسوبة لإحدى الشركات الاستثمارية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي إحدى الشركات الاستثمارية ضد أحد الأشخاص (مالك شركة للرحلات) لقيامه بالحصول على قرض من أحد البنوك الاستثمارية بموجب مستندات مزورة منسوبة للشركة المذكورة على خلاف الحقيقة.

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بقيام (مالك مكتب للرحلات - مقيم بالقاهرة) بالحصول على تمويل ائتماني من بنك الاستثمار العربي بأجمالي مبلغ 8,8 مليون جنيه تقريباً، وذلك عن طريق تقدمه للبنك بمستندات مزورة منسوبة للشركة تفيد على خلاف الحقيقة استئجار الشركة المبلغة لسيارات من شركة المتهم المذكور بإجمالي قيمة إيجاريه شهرية تبلغ 625 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بقيامه بالتحصل على المستندات المزورة عن طريق أحد الأشخاص "جارى تحديده"، أمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.