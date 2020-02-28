أخبار مصر | حفيد مبارك يتلقى العزاء في جده بمسجد المشير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفيد مبارك يتلقى العزاء في جده بمسجد المشير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى عمر علاء مبارك، واجب العزاء في جده الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بقاعة المناسبات الرئيسية بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وسط حضور كبير لوزراء سابقين وحاليين، ورجال الدولة، وشخصيات عامة، وفنانين.

ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى العزاء، تكثيفات أمنية مشددة، وحضور كبير لقيادات الأمن ووزارة الداخلية.

وكان قد نشر عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رسالة رثاء للرئيس الراحل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مصر كلها تمطر يوم وفاتك كإن سمائها بتعيط عليك والجامعات والمدارس كلها إجازة، كإنها أعلنت الحداد عليك وتموت في أول يوم من أيام رجب كإن ربنا بيفيض من فضله وكرمه عليك.. ووفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعطفوا عليك".

وتابع في رسالته: "تموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون ولا مقتول ولا معتدى عليك.. وربنا طول عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية وعفية وكل أعداءك في السجون اللي تآمروا عليك، وفجأة ملايين المصريين يحزنوا ويِرثوك ويدعولك بالخير ويترحموا عليك.. ويتعملك حداد رسمي وجنازة عسكرية وكبار القادة والوفود يصلوا عليك".