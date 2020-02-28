أخبار مصر | مفيد شهاب والعيسوي وزاهي حواس في عزاء مبارك (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفيد شهاب والعيسوي وزاهي حواس في عزاء مبارك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، لقاعة المناسبات الرئيسية بمسجد المشير بالتجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وشارك بالعزاء أيضًا عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، زاهي حواس، وأيضًا مجموعة من محبي الرئيس الراحل، والذين حرصوا على المشاركة اليوم، وفاءً منهم له.

وكانت قد رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى العزاء، تكثيفات أمنية مشددة، وحضور كبير لقيادات الأمن ووزارة الداخلية.