أخبار مصر | شيخ الأزهر يشارك في عزاء مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يشارك في عزاء مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لقاعة المناسبات الرئيسية بمسجد المشير بالتجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وشارك بالعزاء أيضًا عدد كبير من رجال الدولة، ووزراء حالين وسابقين، ومجموعة من محبي الرئيس الراحل، والذين حرصوا على المشاركة اليوم، وفاءً منهم له.

وكان قد رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى العزاء، تكثيفات أمنية مشددة، وحضور كبير لقيادات الأمن ووزارة الداخلية.