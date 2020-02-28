أخبار مصر | السيلفي يطارد علاء وجمال مبارك بعزاء والدهم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيلفي يطارد علاء وجمال مبارك بعزاء والدهم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدد من المواطنين، على المشاركة بعزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مساء اليوم، بقاعة المناسبات الرئيسية بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وعلى الرغم من الزحام والحضور الكبير لرجال الدولة، قام مواطنون بالتقاط "صور سيلفي" مع جمال وعلاء مبارك، خلال مراسم العزاء.

وكانت قد رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى العزاء، تكثيفات أمنية مشددة، وحضور كبير لقيادات الأمن ووزارة الداخلية.