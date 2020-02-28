أخبار مصر | وزير السياحة والآثار: افتتاح 3 سراديب بمعبد دندرة للجمهور (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار: افتتاح 3 سراديب بمعبد دندرة للجمهور (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تم افتتاح ثلاثة سراديب بمعبد دندرة أمام الجمهور بالإضافة إلى افتتاح "الروف" سطح المعبد والذي كان مغلقا منذ ١٥ عامًا.

وأشار العناني إلي أن الوزارة وضعت خطة للتواجد في شتى محافظات الجمهورية من خلال العديد من الفعاليات آخرها فاعلية ضخمة شهدها سفراء العالم بمحافظة سوهاج وفعاليات أخري بمحافظات أسيوط والمنيا واليوم في قنا.

وقال الوزير إنه سيتم غدًا افتتاح أول متحف مفتوح بمحافظة البحر الأحمر وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم افتتاح هرم زوسر المدرج للزيارة، وهو أول بناء حجري كبير في العالم، ثم افتتاح قصر البارون بمصر الجديدة وجزء من متحف الحضارة وجزء من متحف شرم الشيخ.

وأكد وزير السياحة الآثار أن الوزارة بتلك الافتتاحات تمتلك مقومات سياحية وبنية تحتية سياحية ولها دور توعوي للتعرف علي الآثار من خلال مواقع فريدة واكتشافات فريدة في جميع المحافظات.

وتابع أن الهدف من مهرجان دندرة الغنائي الثقافي والذي يقام حاليا بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة قنا تنشيط السياحة ووضع محافظة قنا علي الخريطة السياحية بقوة.