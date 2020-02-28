أخبار مصر | فريد الديب وفتحى سرور في عزاء مبارك (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريد الديب وفتحى سرور في عزاء مبارك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، فريد الديب محامي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، لقاعة المناسبات الرئيسية بمسجد المشير بالتجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وشارك بالعزاء أيضًا مجموعة من محبي الرئيس الراحل، والذين حرصوا على المشاركة اليوم، وفاءً منهم له.

وكانت قد رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى العزاء، تكثيفات أمنية مشددة، وحضور كبير لقيادات الأمن ووزارة الداخلية.