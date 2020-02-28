أخبار مصر | تحذير جديد من 'الإعلاميين' للمذيعين ومقدمي البرامج الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير جديد من 'الإعلاميين' للمذيعين ومقدمي البرامج الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهابت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية، بكل العاملين في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة في الشُعب الخمس: "تقديم البرامج، الإعداد، الإخراج، المراسلين، المحررين"، الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وحذرت النقابة في بيان لها، المذيعين ومقدمي البرامج الرياضية في الوسائل الإعلامية، المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، من تأجيج مشاعر جماهير الأندية، وتذكية روح التعصب ونشر الكراهية بين مشجعي الفرق المصرية، معتقدين أن هذا يحقق الشهرة ويزيد من نسب المشاهده لهم.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه في الحقيقة يقوم هؤلاء المذيعين ومقدمي البرامج، بزرع الفتنه التي تؤدي إلى خسائر جمه لا نصمت عليها حتى تصل إلى خسائر في الأرواح.

وأضاف البيان: "في هذا المقام، تستمر النقابة في دورها وفقًا للقانون في ضبط المشهد الإعلامي؛ فتخاطب من لم يقنن وضعه سرعة التوجه للنقابه لتقنين أوضاعه"، مؤكدة ضرورة التزام الجميع بالمهنية وبميثاق الشرف الإعلامي المنشور في الجريدة الرسمية في ديسمبر ٢.١٧.