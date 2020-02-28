أخبار مصر | حضور كبير في عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حضور كبير في عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم مساء اليوم، عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بقاعة المناسبات الرئيسية بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وسط حضور كبير لرجال الدولة، ووزراء سابقين وحاليين.

وشارك بالعزاء أيضًا مجموعة من محبي الرئيس الراحل، والذين حرصوا على المشاركة اليوم، وفاءً منهم له.

وكانت قد رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى العزاء، تكثيفات أمنية مشددة، وحضور كبير لقيادات الأمن ووزارة الداخلية.