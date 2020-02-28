شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون في عزاء مبارك.. محمد رمضان يثير جلبة وعمرو دياب يرحل سريعا‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى قاعة عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالتجمع الخامس الفنان محمد رمضان، والفنان محمد هنيدي، والمطرب محمد فؤاد، والمطرب حكيم، والمطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، واللذان حرصا على تقديم واجب العزاء والرحيل سريعا دون إثارة جلبة.

وتسبب محمد رمضان في حدوث فوضى بقاعة العزاء بسبب حرص العديد من المعزين على التقاط سيلفي بصحبته، مما تسبب في تدخل الأمن، وتوجيه خطابه للفنان «إحنا مش بنصور فيلم، رجاء احترام العزاء».

Advertisements

محمد رمضان في عزاء الراحل محمد حسني مبارك

وتقدم نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، عزاء والدهم، الذي توفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

وتتلقى أسرة الرئيس الأسبق العزاء فيه، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة.

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لتقديم العزاء في الرئيس الراحل