شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسي وأحمد زكي بدر في عزاء مبارك‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى قاعة عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمسجد المشير- الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية رولا خرسا، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، ونجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أحمد قذاف الدم.

كما وصل لاحقا الوزير الأسبق أحمد زكي بدر، والوزير الأسبق عمرو موسى.

Advertisements

وتقدم نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، عزاء والدهما، الذي توفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

وتتلقى أسرة الرئيس الأسبق العزاء فيه، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة.

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لتقديم العزاء في الرئيس الراحل.