شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في وفاة مبارك‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى قاعة عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمسجد المشير بالتجمع الخامس، الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

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وتقدم نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، عزاء والدهما، الذي توفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

وتتلقى أسرة الرئيس الأسبق العزاء فيه، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة.

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لتقديم العزاء في الرئيس الراحل.