شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعلق العمل باستقبال المستشفى الجامعي لإصلاح عطل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة بنها، الجمعة، تعليق العمل مؤقتا باستقبال المستشفي الجامعي ببنها لعدة ساعات لحدوث عطل مفاجئ في ماسورة مياه أعلى قسم الاستقبال مما تسبب في فصل التيار الكهربائي عن الاستقبال وتعليق العمل فيه مع تدبير مكان بديل لاستقبال الحالات الطارئه خلال فترة التعامل مع العطل مع احالة باقي الحالات للمستشفى المجاورة.

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن العاملين باستقبال المستشفى الجامعي ببنها فوجئوا بعطل في ماسورة مياه في الدور الأعلى للاستقبال بالمستشفى تسبب في تسريب المياه وفصل التيار الكهربائي عن المكان مما تسبب في توقف خدمات الاستقبال مؤقتا لحين حل المشكلة.

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وأوضح رئيس الجامعة أنه فور تلقيه إخطارا بالواقعة كلف فرق إصلاح الاعطال الخاصة بالشئون الهندسية بالجامعة والمستشفي لبدء إصلاح العطل في اسرع وقت وإعادة التيار الكهربائي خلال الساعات القليلة القادمه مع تعليق الخدمة مؤقتا وتدبير مكان مؤقت للحالات الحرجه وإحالة أية حالات للمستشفيات المجاورة.

أكد رئيس الجامعة أن الأمر طارئ وسيتم حل المشكلة في غضون ساعات قليلة حرصا على المواطنين والاطباء والعاملين بالغستقبال والمترددين عليه مشيرا إلى أن توجيهاته أكدت على سرعة الإصلاح والعودة للعمل بكامل الطاقة.

ولفت إلى أن ماحدث لم يؤثر على باقي أجزاء المستشفي حيث تعمل الأقسام الداخلية والعناية المركزة وكل الخدمات بالمستشفى بكفاءة تامه دون مشاكل.