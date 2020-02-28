شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في ألبانيا يلتقي برئيس البرلمان الألباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس البرلمان الألباني «جراموز روتشي» السفير محمد خليل سفير جمهورية مصر العربية لدي ألبانيا، حيث تم التشاور حول سُبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين في إطار العلاقات الودية والتاريخية التي تجمع مصر وألبانيا.

واستعرض السفير المصري خلال اللقاء تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وألبانيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والدفعة التي شهدتها العلاقات الثنائية في المجال البرلماني من خلال الزيارات الثنائية المتبادلة خلال العام 2019، بالإضافة إلى التنسيق لزيارة مرتقبة لأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألبانية من الجانب المصري إلى ألبانيا خلال العام الجاري، وهي الجمعية التي تم إطلاقها حديثاً على هامش زيارة الرئيس الألباني إلى مصر في فبراير 2019.

كما تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الرئاسة الألبانية الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للعام 2020، ورئاسة مصر الحالية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، مع الإشادة بدور ألبانيا كعنصر استقرار في منطقة غرب البلقان، والتأكيد على دور مصر المحوري في تعزيز استقرار منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط.