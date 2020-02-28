شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة انتخابات مهندسي القاهرة: 2000 مهندس أدلوا بأصواتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح تاوضروس، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة، أن عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في نقابة القاهرة الفرعية وصل إلى ٢٠٠٠ مهندس.

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واكد تاوضروس في تصريحات صحفية، أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، وأن الانتخابات الحالية شهدت إقبال غير مسبوق، وأكد أن نتيجة النقابة الفرعية ستظهر مساء اليوم.

وكان هاني ضاحي، نقيب المهندسين، قال إن هيئة مكتب النقابة العامة تقف على مسافة واحدة من المتقدمين لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، لافتا إلى أن العمل النقابي للجميع، وليس بالضرورة أن يكون الفرد منتخبا ليخدم نقابته.

وسمحت لجنة الانتخابات بسداد الاشتراكات المتأخرة يوم الاقتراع نفسه، وحظرت استخدام المحمول في تصوير أوراق التصويت أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم، ويعتبر الصوت الانتخابي باطلاً، إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المُرشحين المطلوب، والمُبين ببطاقة الانتخاب، طبقا للنظام الداخلي لقانون النقابة، ويلتزم المرشحون بعد إلصاق أي المطبوعات الورقية على مبنى الانتخابات.