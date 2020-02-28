شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شفيق وعمرو موسى و زكريا عزمى والعادلى فى عزاء مبارك .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بعزاء محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي.

كما شارك فى مراسم العزاء زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقا، و أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود الخطيب والإعلامي أحمد موسي، والنائبة لميس جابر، والفنان يحي الفخراني، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصفوت النحاس القيادي السابق بحزب الحركة الوطنية.

وكان محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة قد أعلن من قبل لـ"الخليج 365" أسماء 5 قراء يقومون بتلاوة القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى يقام مساء الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.

































































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