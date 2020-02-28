شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز شاب قادم من كوريا بحميات المحلة.. ووكيل الصحة: حالته جيدة وننتظر التحاليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الشاب القادم من كوريا الجنوبية، والذى تم احتجازه بمستشفى حميات المحلة، بعد ارتفاع درجة حرارته، يعانى من التهاب فى اللوزتين، مما ترتب عليه ارتفاع درجة حرارته، لافتا أنه تم إجراء إشاعات على الصدر وتبين سلامته، وفى انتظار ظهور نتائج التحاليل الطبية للعينات المسحوبة منه.

واحتجزت مستشفى حميات المحلة بمحافظة الغربية، شابا داخل قسم العزل، قادما من كوريا، بعد إصابته بارتفاع فى درجة الحرارة، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية بشأن الحالة.

والشاب مقيم بمدينة العاشر من رمضان وعاد مؤخرا من كوريا الجنوبية، وبدأ يعانى من التهاب فى اللوزتين وارتفاع فى درجات الحرارة، وتم على الفور نقله لمستشفى الحميات للاطمئنان عليه، وفور علم أطباء المستشفى بعودته من كوريا، تم اتخاذ الإجراءات الوقائية حياله، ووضعه فى غرفة العزل، ووضعه تحت الملاحظة المستمرة.

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كانت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، أعلنتا تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.