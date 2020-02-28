شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أناب كبير الياوران اللواء/ أ.ح صبري يوسف في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مساء اليوم.

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