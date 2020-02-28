بالصور- حبيب العادلي وزكريا عزمي في عزاء "حسني مبارك"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب: وصل حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، إلى مسجد المشير طنطاوي لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك. وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي. وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".

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