مستشار الملك سلمان والسفير السعودي السابق في عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة السعودي، وعضو مجلس الوزراء، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، وأحمد عبدالعزيز القطان، وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية، إلى مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، للعزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك.

Advertisements

وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".