علاء مبارك ينشر فيديو مسجل لوالده: "مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

غرّد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فيديو على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، لخطاب لوالده الراحل الذي وافته المنية، الثلاثاء، الماضي وورى الثرى في جنازة عسكرية أقيمت يوم الأربعاء، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي من مسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة.

وقال مبارك في الفيديو: "لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعًا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربًا وسلامًا".

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وتابع الرئيس الراحل: "أنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصري حافظوا على وحدة الوطن، والتفو حول قيادتة انتبهوا لما يحدق الوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤتمرات".

وأضاف: "إن مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها وارعو عهدها واحملوا رايتها وامضو بها إلى الأمام".

واختتم الرئيس الراحل، في كلمته المسجلة بالدعاء لمصر، قائلًا: "حمى الله مصر وراعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل".