شكرا لقرائتكم خبر عن الشتاء لم ينته.. متحدث «الأرصاد»: نتوقع حدوث موجات انخفاض ثانية في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك طقساً مستقراً خلال الأيام المقبلة.

وردا على سؤال: «هل انتهى فصل الشتاء خاصة في ظل تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة»، أجاب «عطا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لا طبعاً، فمتوقع حدوث موجات انخفاض ثانية في درجات الحرارة لن تكون كسابقتها، ولكنها ستكون انخفاض عن المعدل 3 – 4 درجات، كذلك متوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية وسوف تقوم هيئة الأرصاد بواجبها بإبلاغ الإعلام وكافة الجهات المعنية».

وحذر المتحدث من الظاهرة الجوية المؤثرة في الأيام المقبلة، وهي الشبورة المائية، في ساعات الصباح المبكر، وطالب، قائدي المركبات على الطرق السريعة باتباع تعليمات المرور بترك مسافة بينية بينهم وبين السيارات التي أمامهم، واستخدام أضواء الانتظار لتنبيه السيارات الأخرى، وآلة التنبيه للدلالة على وجود السيارة، كذلك السير بسرعات منخفضة لأن الشبورة تكون كثيفة وخاصة على المناطق الشمالية.