شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك ينشر وصية الرئيس الراحل للمصريين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر علاء مبارك عبر حسابة الرسمي، صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، مساء اليوم الجمعة، فيديو مدته دقيقة ونصف.

واستهل الرئيس الأسبق بكلماته عبر الفيديو المسجل، قائلا: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر.. ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة.. إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعاَ عن مصر ومصالحها وأبنائها.. حرباَ وسلاماَ».

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وأضاف: «إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصري حافظوا على وحدة الوطن والتفو حول قيادتة انتبهوا لما يحدق الوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤتمرات».

وتابع: «إن مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها وارعو عهدها واحملوا رايتها وامضو بها إلى الأمام».

واختتم الرئيس الراحل، في كلمته المسجلة، بالدعاء لمصر، قائلا: «حمى الله مصر وراعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل»