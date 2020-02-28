شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينيب كبير الياوران في عزاء حسني مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصرى اليوم» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أناب كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، في عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مساء اليوم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تقدم الجنازة العسكرية لمبارك بحضور الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، ورئيس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس، وأسرة الرئيس الأسبق الراحل، وعدد من الوزراء، إضافة إلى عدد من كبار مسئولي الدولة إبان حكم مبارك.

وتم إطلاق واحد وعشرين طلقة، وحمل الجثمان على عربة المدفع، تتقدمها الخيول، وعزفت الموسيقات العسكرية المارش الجنائزي.