شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سيول عن عرض parasite في «الثقافي الكوري»: سينما بلادي تعيش ذروة النجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المركز الثقافي الكوري، مساء الخميس، عرضًا خاصًا للفيلم الكوري «طفيلي» الفائز بـ4 جوائز أوسكار، بمشاركة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة ونجوم السينما في مقدمتهم الفنانة إلهام شاهين، الرئيس الشرفي لمهرجان شرم الشيخ السينمائي.

وأعرب السفير الكوري، يون يون تشول، عن امتنانه لكل محبي الثقافة الكورية في مصر، مشيراً إلى أن السينما الكورية تعيش ذروة النجاح حالياً، بعدما حصد فيلم «طفيلي» نصيب الأسد في جوائز الأوسكار للعام الحالي، في سابقة هي الأولى من نوعها كأول فيلم غير ناطق بالانجليزية، مضيفا أن الموسيقى الكورية «كى بوب» تشق طريقها للنجاج بثبات، إذ أنه من المنتظر أن يحتل الألبوم الجديد لفريق «بي تي إس» المرتبة الأولى في قائمة «بيلبورد 200» الأمريكية لأعلى الألبومات الموسيقية مبيعًا في الولايات المتحدة.

وأوضح السفير «يون» أن روح الفكاهة والرمزية التي احتواها فيلم «طفيلي» هي كورية بحتة، وربما يكون من الصعب على المشاهد الأجنبي استيعابها. ولكن يبدو واضحاً أن التفاوت الطبقي أضحى قضية عالمية معاصرة، وهو ما جعل الملايين حول العالم يقبلون على مشاهدة «طفيلي».