شكرا لقرائتكم خبر عن 54 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الجمعة، مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد تسليم 54 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، في إطار اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة، وتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، نظرًا لما تمثله هـذه الفئة من العمالة نسبة كبيرة من المجتمع وبالتالي من الاقتصاد القومي.

وأوضح الوزير أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، وذلك بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلائم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.

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وقال السيد محمد السنجابي، مدير المديرية، إن المديرية نظمت ندوة توعية بالمزايا المستحقة لرعاية العمالة غير المنتظمة، بحضور 54 عاملًا من المسجلين بالإدارة المختصة، والعاملين في جميع أحياء المحافظة، ومنشآت كير سيرفس للخدمات البيئية، والفتح للمقاولات، والسلام سيرفيس، واسلامكو للخدمات البيئية، والمجد.

وأوضح السنجابى بنود اللائحة الجديدة رقم ١٦٢ لسنة٢٠١٩ للعاملين المسجلين بالإدارة وتعريفهم بالمنح «المولد النبوي الشريف، وعيد العمال، وعيد الفطر، وعيد الأضحى»، وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية ومزايا شهادات الأمان للعمال.

وفى ختام الندوة سلّم «السنجابي» 54 عاملًا شهادة «أمان»، مشيرًا إلى أنه جاري تسليم باقي الشهادات لمن لم يحصل عليها.