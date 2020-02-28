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وكيل صحة الشرقية يتابع سير أعمال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

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وليد صالح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، سير العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، بوحدة طب الأسرة بالعواسجة التابعة للإدارة الصحية بههيا، وذلك ضمن المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمبادرات الرئاسية، والخدمات الطبية العلاجية والوقائية المقدمة للمرضي بالمحافظة وخاصة في أيام الراحات والعطلات الرسمية.

مبادرة لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي في الشرقية

تفقد وكيل وزارة الصحة أماكن التوعية والتثقيف الصحي بالمبادرة الرئاسية، واطمأن على تواجد جميع الفرق الطبية، والعاملين بالوحدة، وأكد على حسن المعاملة، والخصوصية، والتأكيد على رضاء المواطنين من الخدمة المقدمة لهم، كما تابع خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، وأكد على توعية الرجال قبل السيدات على أهمية تقديم الخدمة والفحوصات الطبية للسيدات من أمهاتهم، وزوجاتهم، وبناتهم، حفاظاً على صحتهم.

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