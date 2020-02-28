شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الإيرانى يعلق جلساته من السبت بسبب تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم البرلمان الإيراني تعليق جلسات البرلمان بدءً من الغد السبت، ولم يوضح الي متي سيتم تعليقها، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من المدن، وبلغ عدد الوفيات 34 والمصابيين 388 وشفاء 73 حالة بحسب احدث احصائية اعلنتها وزارة الصحة الايرانية بحسل وكالة مهر.

وكانت نشرت وكالة تسنيم، مقاطع فيديو لتعقيم الاضرحة في مدينة قم، واحرت السلطات عملية تعقيم للشوارع المحيطة بضريح فاطمة المعصومة بمدينة قم سمال العاصمة طهران، وتعقيم شوارع بندر عباس في الجنوب.

كما نشرت وسائل اعلام إيرانية خريطة توضح مسار تفشي فيروس كورونا المستجد في 24 محافظة إيرانية، واجرت السلطات اجراءت احترازية منها الغاء الأنشطة العامة وتعليق الدراسة في مختلف المدن.

وكانت ألغت السلطات الإيرانية إقامة صلاة الجمعة اليوم في العديد من المدن وأعلنت 23 محافظة غلق مصلياتها، في مقدمتها مدينة طهران وقم، اللتين تعدان بؤرة تفشي المرض في البلاد، ومشهد وتبريز وأصفهان والأهواز وشيراز وزاهدان وأردبيل وسمنان وخرم أباد وكرج. وتفشي فيروس كورونا فى عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة، منذ إعلان أول حالتى وفاة 20 فبراير الجارى، وكانت لمسنين اثنين فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران.

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وكان الفيروس القاتل اقترب من مواقع حساسة فى السلطة الإيرانية، بعد أن أصيب به عدد من المسئولين، بينهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، وهى آخر المسئولين الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس، وقد تكون متواجدة بشكل دائم فى مقر الرئاسة الإيرانية فى "باستور" والأقرب للرئيس حسن روحانى، ما قد يعزز من سرعة تفشي المرض بين عدد أكبر من المسئولين، لاسيما وأن جميع من أصيبوا شوهدوا الأيام الأخيرة فى اجتماعات مع الرئيس ومسئوليين كبار فى البلاد.

وبخلاف معصومة أصيب عدد آخر من المسئولين الإيرانيين والشخصيات العامة بالفيروس وهم:نائب وزير الصحة ايرج حريجي، والنائب الإيرانى مجتبى ذو النور، والنائب محمود صادقى وتوفي الدبلوماسي الاسبق سيد هادي خسرو شاهي امس في احدي مستشفيات طهران بسبب اصابته بالفيروس. وتحاصر وزارة الصحة الإيرانية الاتهامات داخل إيران وخارجها بعدم الشفافية فى الإعلان عن إحصائيات ضحايا الفيروس القاتل، بعد تفشيه فى العديد من المدن، حيث تعد إيران البلد الثانى الذى أودى الفيروس بحياة أكبر عدد من الأشخاص فيه بعد الصين، حيث منشأ الفيروس.