شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة مرورية بكوبرى غمرة والمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بكوبرى غمرة في الاتجاهين، مع تواجد رجال المرور لسحب أى كثافات محتملة، كما ظهرت سيولة مرورية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين في الاتجاهين.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

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وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين.

حرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

وسيجرى الدفع بخدمات مرورية إضافية فى الطرق التى تشهد انخفاضًا ملحوظًا للرؤية نتيجة الشبورة خلال الفترة المقبلة، من أجل عمليات تفويج السيارات، للحد من الكثافات المرورية التى تقع نتيجة انخفاض السرعات الضرورى، و لن يتم إجراء اى عمليات غلق أى طريق ما دامت الأحوال الجوية لا تسمح بالمرور، حرصًا على سلامة المواطنين.