شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحتفل بالزملاء الفائزين بجوائز الصحافة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام الخليج 365، حفل تكريم للزملاء الفائزين في مسابقة الصحافة العربية التي نظمتها نقابة الصحفيين، واحتشد الزملاء في الخليج 365 داخل صالة التحرير، يتقدمهم الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، للاحتفال بالزملاء وتقديم التهنئة لهم بالفوز بالجوائز.

وفى وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وحصدت ”الخليج 365” 4 جوائز في المسابقة، وذلك بعد اجتماع لجان تحكيم المسابقة برئاسة محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية، والمشرف العام على المسابقة، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.

وحصدت ”الخليج 365”، الجائزة الأولى في التغطية الخارجية، حول موضوع.. ”الخليج 365” فى أرض الخوف باليمن للزميلة إيمان حنا بجريدة الخليج 365.

وأما في الجائزة الصحافة الفنية، حصل الخليج 365 علي الجائزة الأولي: حول موضوع "بليغ حمدي مر من هنا".. وموضوع "فى ذكرى ميلاده الـــ122.. ووفاته الــ67 زكريا أحمد أبانا الذي في المقام الشرقي للزميل وائل السمري بجريدة الخليج 365.

وفي صحافة الفيديو، انفرد ”الخليج 365”، بالجائزتين الأولي والثانية، حول فيديو أشواك في الأيدي الناعمة للزميلة منة الله حمدي بموقع الخليج 365، والجائزة الثانية: فيديو شريك الجسد للزميلين نهير عبد النبي ومحمد نبيل بموقع الخليج 365.

وكرمت نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفى سعيد الشحات مدير تحرير جريدة الخليج 365 وعضو لجنة تحكيم جوائز الصحافة المصرية، وعدد من المحكمين، وذلك عقب اعتماد نتيجة المسابقة نهائيا.

وكانت لجان التحكيم لجوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، قد عقدت اجتماعا لها، الأحد الماضى، لإعلان النتيجة النهائية للفائزين، وجاء من بين الحضور الكاتب الصحفى سعيد الشحات مدير تحرير جريدة الخليج 365.

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