ممثل أمير الكويت يتوجه إلى مصر لتقديم واجب العزاء فى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، عصر اليوم الجمعة، إلى مصر؛ لتقديم واجب العزاء فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وكان الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أكد أن الكويت لا يمكن أن تنسى دور مصر والرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى تحريرها من الغزو العراقى.
وأضاف الشيخ أحمد ناصر، على هامش تقديمه واجب العزاء فى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بمقر سكن السفير المصرى لدى الكويت طارق القونى أمس الخميس - ،:"تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بأذن الله فخامة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى كان له دورآ مميزآ فيما يخص الأمور والقضايا المتعلقة بالأمتين العربية والاسلامية؛ حيث نتذكر مواقفه الصلبة والراسخة والحازمة فى رفع الاحتلال وعودة الشرعية وتحرير الكويت".
وكان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، وجه الشكر إلى كل من واساه وشاركه الحزن في وفاة والده حسنى مبارك.
ونشر علاء مبارك صورة من جنازة والده العسكرية، وعلق قائلا: "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء، ولا اراكم الله سوء ولا مكروه في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات ان شاء الله غدا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".
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