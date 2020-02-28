شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى: تسجيل 750 براءة اختراع خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لمؤشر البحث العلمى خلال فبراير 2020، عن وجود 750 براءة اختراع صادرة من المكتب المصرى لبراءات الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 2019 منهم 175 براءة اختراع لمصريين و575 براءة اختراع لغير المصريين بنسبة زيادة 8.6% عن العام الماضى، حيث أصدر المكتب 690 براءة اختراع.

وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى ، فإنه للمرة الأولى تم اصدار 10 براءات اختراع لحساب الجامعات المصرية فى عام 2019، علماً بإن إجمالى عدد البراءات المسجلة لحساب الجامعات المصرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى فى آخر عشر سنوات (2008-2018) لم يتجاوز 8 برءات، حيث كانت البراءات تسجل بأسماء الباحثين دون ذكر للجامعة وتقوم الأكاديمية بجهود كبيرة من خلال مكاتب التايكو للعمل على حفظ حقوق الملكية الفكرية للجامعات المصرية، كما تم اصدار 20 براءة اختراع للمراكز البحثية التابعة للوزارت و120 براءة اختراع للأفراد و550 براءة اختراع للشركات.

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وأضاف البيان أن مؤشر البحث العلمى الشهرى، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

وكانت أكاديمية البحث العلمى أعلنت عن حصد الوفد المصرى المشارك في "المعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط" والذى عُقد فى الكويت على 7 ميداليات منها ميداليه ذهبيه، 5 ميداليات فضيه، وميدالية برونزية عن اختراعاتهم فى مجالات متنوعه.

وأشارت البيانات الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي والواردة من المشرف علي البعثة المصرية الأستاذة هالة أحمدى المشرف على جهاز التنمية التكنولوجية بالأكاديمية الى فوز المخترع الدكتور إبراهيم الشربينى بميداليه ذهبية واخرى فضية عن اختراعاته فى مجال الطب وهو الابتكار الممول من قبل من الأكاديمية من خلال المبادرات ومكاتب التايكو وهو "ضمادة نانوية ذكية للجرعات المفردة لجروح السكرى"، واختراعة " مواد عالية القدرة لاسر الأبخرة المعدنية"، كما فازت المخترعة ساره الداخلي بميدالياتين فضيتين عن ابتكارين في مجال الطب وهم "تركيبه جديدة للديوسمين والايسين واختراعها " كرونى"، وفازت المخترعه مى محمود حجازى ودينا عماد احمد وفريقهما بميدالية فضيه عن اختراعهم فى مجال علوم الحاسب والبرامج تحت عنوان " تى شيرت ذكى يكشف العنف الجسدى"، كما فاز المخترع د. محمود جلال بالميدالية الفضية عن اختراعه فى مجال الزراعه والبستنة بعنوان "مستخلصات نباتية آمنه لمقاومة الآفات الزراعية "، وفاز ايضاً المخترع سالم ابو بكر عبده بالميداليه البرونزيه عن اختراعه في مجال الميكانيكا والمحركات بعنوان " سكوتر فلانكرز الذكى"