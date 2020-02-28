شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "مياه المنوفية" تُطلق حملة بعنوان "اعرف الصح" لمواجهة المفاهيم الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، حملة توعوية تحت شعار "اعرف الصح"، والتى تهدف إلى خلق حلقة تواصل بين الشركة كمؤسسة خدمية، وبين الجماهير المتعاملين معها، من خلال نشر المعلومات لتصحيح عددٍ من المفاهيم الخاطئة التى قد تتداول بين المواطنين عن خدمتى مياه الشرب والصرف الصحى، وتوضيح الحقائق والإجراءات المتبعة للوصول إلى خدمة أفضل.

وأكد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن الشركة تهدف دائما إلى تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا محاربة الشائعات وتوضيح الحقائق أولاً بأول.

وأضاف: ترحب الشركة باستقبال شكاوى عملائها الكرام واستفساراتهم عبر قنوات التواصل المختلفة يومياً على مدار 24 ساعة، عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو التواصل عبر تطبيق"Whats app" على رقم 01220906668، أو عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالشركة، أوالموقع الإليكترونى mcww.com.eg، والموبايل أبليكيشن ومنظومة الشكاوى CMS والمفعلة بجميع مراكز خدمة العملاء.

وأشار إلى أن الشركة أعدت "إنفوجراف"، لتوضيح عددٍ من المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين، ومنها استخدام الطلمبات الحبشية، وتغير لون المياه وتلوثها، وغير ذلك من المفاهيم الخاطئة.

وكان الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، قد أعلن عن تنظيم الإدارة العامة للتدريب دورة تفعيل المسار الوظيفى لعدد من الموظفين بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية بالشركة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنوفية، أن الدورة جاءت بعنوان "التوعية والتثقيف وإعداد حملات المشاركة المجتمعية" من أجل الوصول إلى أعلى قدر من التعامل مع بيئة العمل، والوصول إلى أعلى قدر من الكفاءة فى العمل وتحمل أى أعباء إضافية، لافتا إلى أن الدورات يشرف عليها الدكتور محمد سعيد منصور المدرب المعتمد، والذى أبدى إعجابه بالمشاركين من تفاعلهم الكبير وقدرتهم على الاستيعاب.

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