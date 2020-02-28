مصر | حبس راكب بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس راكب بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة النزهة، حبس راكب 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريب 810 قرص مخدر، عبر مطار القاهرة الجوى، وكلفت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها.

كان رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تمكنوا من رصد نشاط أحد العناصر الإجرامية (تاجر ملابس)، تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب وتهريب الأقراص المخدرة.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدراة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تم استهداف المتهم حال عودته على متن إحدى الرحلات الجوية القادمة من إحدى الدول الأجنبية، وعثر بحوزته على (810 قرص مخدر) مخبأة داخل طيات ملابسه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد ترويجها على عملائه.