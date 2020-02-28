أخبار مصر | هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين تشارك في انتخابات التجديد النصفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين تشارك في انتخابات التجديد النصفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين في انتخابات التجديد النصفي التى تجري اليوم الجمعة 2020. وكان المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة أول أعضاء هيئة المكتب حضورا لمقر الانتخابات، تبعته المهندسة زينب عفيفي. وعقب صلاة الجمعة أدلى المهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة بصوته الإنتخابي، وتبعه المهندس محمود حجازي وكيل النقابة، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد.

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