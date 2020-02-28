أخبار مصر | "مهندسي القاهرة": 2000 صوت حتى الآن في انتخابات التجديد النصفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مهندسي القاهرة": 2000 صوت حتى الآن في انتخابات التجديد النصفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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قال المهندس سامح تاوضروس مينا رئيس اللجنة الإنتخابات لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وعضو مجلس نقابة المهندسين، أمين صندوق النقابة الفرعية بالقاهرة، إن 2000 ناخب شاركونإنتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالقاهرة.

وأكد تاوضروس في تصريح إلى "الخليج 365"، أن اليوم يسير بكل ود وبشكل أسري وسط إشراف قضائي كامل، مضيفا أن العملية الإنتخابية تضم 300 موظف وأمن إداري من نقابة القاهرة، مؤكدا إقبال الناخبين في الساعات الأولي من الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح رئيس اللجنة الانتخابية بالقاهرة، أن اللجنة تستمر في استقبال أصوات الناخبين المقيدة أسمائهم بكشوف ناخبي اللجنة والمتواجدين داخل مقر الإنتخاب حتي السابعة مساءا، علي أن تتم عملية الفرز مباشرة داخل اللجنة عقب الإنتهاء من الإدلاء بالأصوات.

